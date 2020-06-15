На Голанских высотах появится поселение в честь американского президента Дональда Трампа Рамат-Трамп. С 14 июня Израиль начинает реализацию практических шагов по его созданию, заявил премьер Биньямин Нетаньяху.

На Голанских высотах появится поселение в честь американского президента Дональда Трампа Рамат-Трамп. С 14 июня Израиль начинает реализацию "практических шагов" по его созданию, заявил премьер Биньямин Нетаньяху.О выделении места на Голанах, суверенитет Израиля над которыми был признан Трампом, Нетаньяху сообщил в мае прошлого года и в июне открыл там табличку "Рамат-Трамп".В марте 2019 года в ходе переговоров с Нетаньяху Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанами. Против этого высказались страны исламского мира, Россия и даже союзники США. Голаны принадлежали Сирии с 1944 года и были захвачены Израилем в 1967 году в Шестидневной войне. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", но Совбез ООН признал аннексию недействительной.Нетаньяху собирался организовать поселение в 2019 году, но не мог сформировать правительство до марта 2020 года, передает ТАСС.