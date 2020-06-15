15.06.2020

2020-06-15 22:15:04

Известные владимирцы приняли участие в акции «Звёздный донор»

В одной очереди с известной личностью. Сегодня во Владимире на областной станции переливания крови прошла акция «Звёздный донор». В ней приняли участие общественники, актёры, депутаты и журналисты. Причём, некоторые сделали это впервые.

Без пяти минут почётный донор, так о себе в шутку говорит Константин Захаров. На его счету уже 30 дотаций крови и останавливаться он не собирается. Вот и в этот раз решил принять участие в акции "Звёздный донор", приуроченной ко Всемирному дню донора. Он ежегодно отмечается 14 июня.

Константин Захаров, донор крови: «Изначально у меня был интерес - я нашёл в детстве значок мамы, она занималась донорством. И уже в 2008 году я увидел по телевизору просьбу сдать кровь для ребёнка в областной детской клинической больнице и я собрался, и пришёл. Как раз получилось так, что я соблюдал диету и пришёл и сдал. И с тех пор всё пошло»

Желающих совершить доброе дело в этот день заметно прибавилось. Это и волонтёры-медики, и известные медийные личности и просто неравнодушные жители города.

Светлана Георгиева, организатор акции "Звёздный донор", председатель общественной организации "За развитие регионов. Региональная инициатива": «Очень многие знаковые и значимые люди нашего города откликнулись на эту акцию, приехали нас поддержать, сдают кровь. Сдают на общих основаниях, выдержав диету донора, подойдя к этому крайне ответственно, чему мы несказанно благодарны и рады».

Среди них и вице-спикер Законодательного Собрания области Вячеслав Картухин. Как оказалось, это его первый опыт. Получив приглашение, он согласился не раздумывая. Здоровый образ жизни плюс строгая диета, и вот Вячеслав Юрьевич уже в кресле донора.

Вячеслав Картухин, вице-спикер Законодательного собрания Владимирской области, донор крови: «Рекомендую всем, кто этого ещё не сделал - обязательно приходить, сдавать кровь и поддерживать тех, кто в этом нуждается, поэтому я руководствуюсь прежде всего тем, что надо поддерживать донорство крови и её компонентов. Постараюсь и в дальнейшем также соблюдать эту уже традицию, надеюсь».

Стать донором достаточно легко, в первую очередь необходимо желание, говорят медики. А все рекомендации и противопоказания есть на сайте областной станции переливания крови. Там же существует, так называемый, "донорский светофор", который показывает наличие или нехватку крови.

Мария Йылдыз, менеджер по пропаганде донорства станции переливания крови: «В связи с всеобщей пандемией ситуация на станции не изменилась, только в первое время немножко растерялись доноры и мы тоже. Сейчас система налажена, работает в обычном штатном режиме. Всех рады видеть на станции переливания. Ждём всех в гости. Доноры активно сейчас приходят. То есть Владимирская область полностью обеспечена компонентами крови - была, есть и будет».

Но добровольцы всё-равно необходимы, подчёркивают на станции. Запасы крови нужно постоянно обновлять и никогда не знаешь, какая группа и в каком количестве может неожиданно понадобится.

Дмитрий Горкин, Александр Голубев

«Вести-Владимир»