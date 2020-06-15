Яна Поплавская предпочитает не рассказывать своим поклонникам подробности личной жизни. Актриса долгое время скрывала и некоторые изменения в своем браке, и не показывала пользователям социальных сетей своих внуков.

Яна Поплавская предпочитает не рассказывать своим поклонникам подробности личной жизни. Актриса долгое время скрывала и некоторые изменения в своем браке, и не показывала пользователям социальных сетей своих внуков.На днях Яна Поплавская опубликовала семейные кадры, на которых впервые была запечатлена ее внучка. Остается только гадать, скрывала ли актриса свою родственницу на самом деле.У радиоведущей двое сыновей – 34-летний Клим и 23-летний Никита. Многие поклонники отмечают, что парни очень уж похожи на звездную маму. Новое фото, которое Яна выставила в личном блоге, шокировало верных фанатов актрисы. Поплавская показала семью старшего сына. В центре фотографии оказалась маленькая Варвара, которая приходится советской ведущей внучкой."Мои Клим, Варя, Женя Поплавские! Я уже поняла, что имя Женя это часть семейной истории нашей семьи, но секрет не разгадала. Старший сын теперь шутит "Мам, у тебя Старый сын", – так подписала семейную фотографию актриса.Позже выяснилось, что Поплавская получила "уже готовую красивую девочку Варю". По словам Яны, Варвара – дочь Евгении Поплавской от предыдущих отношений. Но стоит отметить, что этот факт никак не отражается на трогательных и теплых узах семьи Поплавских.13 Июн 2020 в 1:35 PDTНапомним, что отношения старшего сына актрисы претерпевали и кардинальные изменения. Известно, что Клим и Евгения расписались в 2015 году, однако три года спустя пара заявила, что подала на развод. Но, к счастью, за время бракоразводного процесса режиссер и его избранница одумались. В 2020 году бывшие супруги решили дать друг другу еще один шанс.