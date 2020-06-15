В эфире ТНТ показали очередной выпуск шоу Остров героев. Блогеры живут в джунглях, проходят испытания и каждую неделю выгоняют одного из участников. Вновь не обошлось без заговоров.

В эфире ТНТ показали очередной выпуск шоу "Остров героев". Блогеры живут в джунглях, проходят испытания и каждую неделю выгоняют одного из участников. Вновь не обошлось без заговоров.Впервые за долгое время участники шоу "Остров героев" сами добыли себе еду – поймали баклана. На инвентарь для охоты они потратили 20 жемчужин. Но главным испытанием четвертого дня для шестерых участников стало совсем иное.Ребята разделились на три команды, чтобы работать в паре. Им необходимо было добраться до стола, на котором находилась корзина с морепродуктами. Но не все так просто. В паре один был добытчиком с завязанными глазами, другой – диспетчером со связанными ногами.Человек, лишенный зрения, должен был преодолеть препятствия, добраться до морепродуктов, ухватить ртом и вернуться к напарнику.Удивительно, но с заданием справились абсолютно все. Однако проигравшие должны быть. В итоге было решено присудить первое место Жене Искандаровой и Никите Атикину, а последнее – Владимиру Маркони и Тамаре Турава.В течение дня участники думали, кто должен покинуть проект. Нелли Ермолаева, экс-участница "Дома-2", хотела устроить заговор против Владимира Маркони. Она настраивала против него всех ребят. Впрочем, этого Нелли делать не нужно было. Все и так хотели выгнать Владимира."Я голосую против Володи. Он что-то недоговаривает. Он какой-то мутный", – сказала Никита Атикин.14 Июн 2020 в 12:51 PDTНапомним, Владимир Маркони является ведущим ютуб-шоу Comment Out, которое известно своими скандальными выпусками. Согласно задумке проекта, публичные люди пишут другим знаменитостям порой обидные и оскорбительные комментарии в "Инстаграм" или же выполняют шокирующие наказания.