Екатерина Варнава решилась на страшное. Она показала фолловерам свой новый образ – без роскошной шевелюры. От локонов красотки остались одни воспоминая.

Екатерина Варнава решилась на страшное. Она показала фолловерам свойновый образ – без роскошной шевелюры. От локонов красотки остались однивоспоминая.Популярная юмористка Екатерина Варнава шокирована подписчиков кардинальной сменой имиджа. Длинноволосая красотка обкорнала свои шикарные локоны и предстала перед поклонниками со стрижкой "под мальчика"."Я долго думала, прежде чем пришла к этому заключению", – подписала кадр с новой прической любимица публики.Неудачная стрижка настолько разочаровала фанатов, что они даже не особо заметили откровенный образ артистки. Екатерина Варнава снялась с оголенными плечами и руками прикрыла грудь.13 Июн 2020 в 11:11 PDTПодписчики не могли сдержать негодование."Бог мой… Катя, что все это значит?!", "Ого!!! Зачем??? Такие были волосы…", "Это уже не та Катя...", "А что же нам теперь думать??? Как быть… Вернись!!!" – сокрушаются комментаторы.Впрочем, в итоге выяснилось, что это была очередная шутка юмористки. Девушка просто решила пощекотать нервы своим почитателям. Свои волосы она не отстригала, а просто нацепила парик.