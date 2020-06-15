В Берлине проходит акция в поддержку российского музыканта Дениса Казначеева, задержанного полицией Германии по запросу США. Акция Справедливость для Дениса в Берлине! организована на лужайке напротив тюрьмы Моабит, где содержится музыкант. Мероприятие проходит в формате вечеринки.

В Берлине в воскресенье, 14 июня, проходит акция в поддержку российского музыканта Дениса Казначеева, задержанного полицией Германии по запросу США.Акция "Справедливость для Дениса в Берлине!" организована на лужайке напротив тюрьмы Моабит, где содержится музыкант. Там собрались около 50 человек: это друзья и коллеги Казначеева. Мероприятие проходит в формате вечеринки. Диджеи включают, по их словам, любимых исполнителей Дениса. Их требования и лозунги написаны на принесенных участниками транспарантах и плакатах. Неподалеку дежурит наряд полиции, в происходящее правоохранители не вмешиваются.Из тюрьмы доносятся приветственные возгласы, участники также отвечают заключенным криками и смехом, пишет РИА Новости.Казначеев, проживающий в Берлине и работающий там диджеем, был задержан германской полицией 29 мая. В США его подозревают в кибермошенничестве и отмывании денег. Вашингтон требует его немедленной экстрадиции, не предоставляя при этом никаких внятных доказательств вины. Друзья и коллеги музыканта ведут публичную кампанию в его поддержку. По их мнению, преступниками являются неизвестные хакеры, похитившие личные данные Казначеева.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает экстрадицию Казначеева в США недопустимой и будет решительно этому препятствовать.В музыкальных кругах Дениса Казначеева знают под псевдонимом Гуттершнипе. Он исполняет и сочиняет электронную музыку в жанрах техно и техно-хаус.