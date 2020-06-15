Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".Число зараженных коронавирусом в России превысило 528 тысяч. За последние сутки выявлено 8 835 инфицированных. За время эпидемии в нашей стране выздоровели свыше 280 тысяч человек, 6 948 пациентов с тяжелой формой заболевания скончались.Россия уверенно и с минимальными потерями выходит из эпидемии коронавируса. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент Владимир Путин. "Дай бог, чтобы так и дальше было", – добавил глава государства.Снижение смертности в России в апреле по сравнению с прошлым годом объясняется уменьшением летальных исходов, обусловленных внешними причинами. Из-за карантина в два раза снизилось число ДТП, пояснила завкафедрой статистики МИРЭА Екатерина Дарда.Кроме того, в апреле количество разводов в России сократилось в четыре раза. Эксперты также объясняют это ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса.Число заболевших COVID-19 в мире превысило 7,7 миллиона человек, скончались более 430 тысяч, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. В США выявлено свыше двух миллионов зараженных коронавирусом, Бразилия с 850 тысячами инфицированных находится на втором месте.Ряд авиакомпаний, включая British Airways, подали в суд на британское правительство. Причиной стал обязательный карантин для прибывающих в королевство из-за рубежа. Новые правила нанесут тяжелый ущерб авиационной и туристической отрасли, уверены перевозчики.Коронавирус в МосквеЗаболели – 205 895Умерли – 3 231Выздоровели – 119 558Коронавирус в РоссииЗаболели – 528 964Умерли – 6 948Выздоровели – 280 050Коронавирус в миреЗаболели – 7 730 963Умерли – 430 880Выздоровели – 4 060 060Статистика коронавируса в России и мире на 15 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква205 8953 231119 558Россия528 9646 948280 050США2 062 785118 819625 059Весь мир7 730 963430 8804 060 833Коронавирус сегодня | | || | | | |