Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице скончались еще 53 пациента с коронавирусом. В результате общее число летальных исходов в мегаполисе достигло 3334.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице скончались еще 53 пациента с коронавирусом. В результате общее число летальных исходов в мегаполисе достигло 3334.РИА Новости напоминает, что накануне сообщалось о 50 пациентах, умерших в Москве в результате инфицирования коронавирусом нового типа.Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 7,7 миллиона человек, около 430 тысяч заболевших умерли. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 528 964 случая заражения, выздоровели 280 050 человек, скончались 6 948, передает ТАСС.