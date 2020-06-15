Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией коронавируса опубликовае свежие данные по числу зараженных. За последние сутки выявлено более восьми тысяч инфицированных.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией коронавируса опубликовае свежие данные по числу зараженных. За последние сутки выявлено более восьми тысяч инфицированных.Общее число зараженных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 537 210. Выздоровели 284 539 пациентов, скончался 7 091 человек.За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 8 246 человек. За то же время зафиксировано 143 летальных исхода.В Москве выявлено 1 359 носителей опасной инфекции. В Московской области – 689, в Санкт-Петербурге – 252.Новость дополняется.