6 июня 2020 года Бари Алибасову исполнилось 73 года. Многие люди хотели поздравить музыканта с днем рождения, однако не смогли до него дозвониться. Пиар-директор Алибасова забил тревогу – продюсер пропал.

6 июня 2020 года Бари Алибасову исполнилось 73 года. Многие люди хотели поздравить музыканта с днем рождения, однако не смогли до него дозвониться. Пиар-директор Алибасова забил тревогу – продюсер пропал.Представитель Бари Алибасова несколько раз появлялся в доме, где живет музыкант, однако дверь ему никто не открыл. На телефонные звонки продюсер также не отвечает. Пиар-директор опасается за здоровье Алибасова. По мнению помощника, Бари Каримовича увез из дома сын.В причастности Алибасова-младшего к исчезновению музыканта уверены Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Ольга. Последняя знает, что Бари Каримовичу приезжали медики и ставили капельницу и, скорее всего, отвезли его в больницу. Причиной плохого самочувствия продюсера может быть употребление алкоголя, предположила Ольга.Сын Алибасова переживает за здоровье отца. Корреспондентам передачи "Ты не поверишь!" он рассказал, что в последнее время Бари Каримович вел себя крайне странно. Продюсер мог позвонить сыну 10 раз за один час. Якобы у музыканта появились провалы в памяти."Я за его мозги опасаюсь – "Крот" сильно травмировал нервную систему", – признался Алибасов-младший.11 Дек 2018 в 1:30 PSTНекоторые уже не верят в происходящее, ведь ровно год назад Алибасов уже разыграл спектакль. В июне 2019 года музыкант рассказал, что едва выжил после того, как нечаянно выпил средство для прочистки труб "Крот". Позже выяснилось, что это неправда. Музыкант придумал эту историю, чтобы привлечь к себе внимание.