Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью России 1 напомнил, что маски и перчатки снимать пока рано.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль напомнил, что маски и перчатки снимать пока рано."Народ пошел гулять без масок, без перчаток. Думают, что все закончилось. Ничего не закончилось. Китайцы не стесняются по улицам ходить в масках и не считают, что это некрасиво", — заявил он в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".12 июня Леонид Рошаль был награжден звездой Героя Труда. Церемония проходила на Поклонной горе.