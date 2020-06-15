Московский Локомотив в рамках товарищеского матча обыграл Тамбов с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч на 61-й минуте забил полузащитник Дмитрий Рыбчинский.

Московский "Локомотив" в рамках товарищеского матча обыграл "Тамбов" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч на 61-й минуте забил полузащитник Дмитрий Рыбчинский.Эта встреча стала для железнодорожников первой под руководством серба Марко Николича, сменившего в стане московской команды 73-летнего Юрия Семина, с которым руководство "красно-зеленых" приняло решение не продлевать контракт.Николич должен был приступить к своим обязанностям 1 июня, однако сербу пришлось пройти 14-дневный карантин. В субботу, 13 июня, 40-летний специалист провел первую тренировку команды в Баковке.В середине мая состоялось заседание Исполкома РФС, на котором было принято решение возобновить в июне сезон в РПЛ, прерванный из-за угрозы распространения коронавируса.Железнодорожники в последнем перед перерывом туре на выезде обыграли "Ростов" (3:1) и с 41 очком занимают второе место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России "Локомотиву" предстоит принять "Оренбург".