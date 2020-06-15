Полузащитник Ростова и сборной Норвегии Матиас Норманн может в ближайшее время оказаться в Манчестер Юнайтед. Английский клуб проявляет интерес к 24-летнему футболисту.

Полузащитник "Ростова" и сборной Норвегии Матиас Норманн может в ближайшее время оказаться в "Манчестер Юнайтед". Английский клуб проявляет интерес к 24-летнему футболисту.Как сообщает The Daily Express, "красные дьяволы" готовы заплатить за Нормана 16,7 миллиона евро. Напомним, что наставник англичан Уле-Гуннар Сульшер ранее тренировал норвежского футболиста в "Мольде".В нынешнем сезоне Норманн провел за ростовский клуб 19 матчей, забив в них один гол и сделав три голевые передачи. Действующий контракт норвежца с "Ростовом" рассчитан до лета 2024 года.