Сегодня, 15 июня, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись. А когда-то влюбленные считались одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. У них двое маленьких детей.

Сегодня, 15 июня, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись. А когда-то влюбленные считались одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. У них двое маленьких детей.11 Янв 2019 в 8:05 PSTМатериал дополняется