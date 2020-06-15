Сегодня, 15 июня, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись. А когда-то влюбленные считались одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. У них двое маленьких детей.
<a href="https://33live.ru/novosti/15-06-2020-muceniece-i-priluchnyj-oformili-razvod.html" target="_blank">Муцениеце и Прилучный оформили развод</a> - Сегодня, 15 июня, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись. А когда-то влюбленные считались одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. У них двое маленьких детей.
[url=https://33live.ru/novosti/15-06-2020-muceniece-i-priluchnyj-oformili-razvod.html]Муцениеце и Прилучный оформили развод[/url] - Сегодня, 15 июня, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись. А когда-то влюбленные считались одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. У них двое маленьких детей.