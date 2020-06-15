Под колесами скорой помощи погибла женщина. Авария случилась на Носовихинском шоссе у дома 21 (восток Москвы). Водитель скорой сбил женщину-пешехода, потом врезался в иномарку.

Под колесами скорой помощи погибла женщина. Авария случилась на Носовихинском шоссе у дома 21 (восток Москвы). Водитель скорой сбил женщину-пешехода, потом врезался в иномарку.Женщину отвезли в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшая скончалась.На месте работают следователи и сотрудники ГИБДД. Движение транспорта ограничено: по полосе в каждую сторону, сообщает Госавтоинспекция в Twitter.