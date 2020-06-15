Появилась информация, что Михаил Ефремов наплевал домашний арест. Артист впустил женщину к себе в квартиру.

Появилась информация, что Михаил Ефремов наплевал домашний арест. Артист впустил женщину к себе в квартиру.Утром 15 мая в дом, где отбывает наказание актер, пришла неизвестная. Она укуталась в платок, чтобы спрятать свое лицо от соседей и журналистов. Известно, что эта женщина уже навещала Михаила Ефремова 13 июня.Впустив гостью в квартиру, актер нарушил один из запретов. Согласно российскому кодексу, во время домашнего ареста Ефремов не может контактировать с посторонними людьми, получать и отправлять письма, а также пользоваться техническими средствами для общения.Адвокат знаменитостиЭльман Пашаевпозднее прокомментировал эти данные. В интервью РЕН ТВ он отметил, что приходившая в квартиру артиста женщина является знакомой его жены Софьи Кругликовой. Подруги провели время вместе и не говорили со звездой.На днях СМИ сообщили, что Михаил Ефремов зарегистрировался в мессенджере "Телеграм". Эти информацию . По ее словам, телефон в тот момент был у помощницы или супруги знаменитости, и кто-то из них мог скачать программу.12 Июн 2020 в 2:36 PDTНапомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль, в котором находился артист, на полной скорости столкнулся с фургоном. Водитель второго транспорта получил серьезные травмы и скончался в больнице. Против звезды возбудили уголовное дело.