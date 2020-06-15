Актриса и певица решила получить гражданство России. Уроженка Уругвая Наталия Орейро уже подала необходимые документы.

Актриса и певица решилаполучить гражданство России. УроженкаУругвая Наталия Орейро уже подала необходимые документы.По словам знаменитости,не так давно она оказалась в посольстве России в Аргентине. В учреждении НаталииОрейро решала важные вопросы.Между делом сотрудники представительствапредложили артистке оформить документы на получение гражданства. Сейчас запрос Наталии находится на рассмотрении.Орейро не скрывает, чтос Россией ее очень многое связывает. У артистки много деловых контактов в нашейстране и верная армия поклонников. Знаменитость поведала также, что фанатычасто дарят ей бутафорские российские паспорта. Подобных сувениров у актрисыуже около 15.Впервые о гражданствеРоссии Наталия Орейро задумалась после съемок в передаче "Вечерний Ургант" наПервом канале. Ведущий шоу Иван Ургант сказал актрисе, что она самая русскаясреди иностранок. Орейро согласилась с мнением шоумена. Актрисасказала, что президенту Владимиру Путину следовало бы сделать ей гражданство. Наталия отметила, что это не была просьба, а только шутка.11 Янв 2020 в 3:20 PSTНапомним, певица иактриса получила известность в России в 2000-х. Артисткаисполнила роль сироты Милагрос в сериале "Дикий ангел". Теленовелла была оченьпопулярна у отечественного зрителя. Заглавная песня мелодрамы Cambio Dolorстала настоящим хитом. Композицию исполнила сама Орейро.25 Май 2020 в 12:42 PDT