Актриса и певица решила
получить гражданство России. Уроженка
Уругвая Наталия Орейро уже подала необходимые документы.
Актриса и певица решила
получить гражданство России. Уроженка
Уругвая Наталия Орейро уже подала необходимые документы.
По словам знаменитости,
не так давно она оказалась в посольстве России в Аргентине. В учреждении Наталии
Орейро решала важные вопросы.
Между делом сотрудники представительства
предложили артистке оформить документы на получение гражданства. Сейчас запрос Наталии находится на рассмотрении.
Орейро не скрывает, что
с Россией ее очень многое связывает. У артистки много деловых контактов в нашей
стране и верная армия поклонников. Знаменитость поведала также, что фанаты
часто дарят ей бутафорские российские паспорта. Подобных сувениров у актрисы
уже около 15.
Впервые о гражданстве
России Наталия Орейро задумалась после съемок в передаче "Вечерний Ургант" на
Первом канале. Ведущий шоу Иван Ургант сказал актрисе, что она самая русская
среди иностранок. Орейро согласилась с мнением шоумена. Актриса
сказала, что президенту Владимиру Путину следовало бы сделать ей гражданство. Наталия отметила, что это не была просьба, а только шутка.
11 Янв 2020 в 3:20 PST
Напомним, певица и
актриса получила известность в России в 2000-х. Артистка
исполнила роль сироты Милагрос в сериале "Дикий ангел". Теленовелла была очень
популярна у отечественного зрителя. Заглавная песня мелодрамы Cambio Dolor
стала настоящим хитом. Композицию исполнила сама Орейро.
25 Май 2020 в 12:42 PDT