Несмотря на то, что некоторые страны, включая Россию, уже приступили к снятию ограничений, коронавирусная инфекция продолжает распространяться. Вакцина еще не изобретена, поэтому людям не стоит забывать о мерах предосторожности, которые снижают риск заражения инфекцией.

Несмотря на то, что некоторые страны, включая Россию, уже приступили к снятию ограничений, коронавирусная инфекция продолжает распространяться. Вакцина еще не изобретена, поэтому людям не стоит забывать о мерах предосторожности, которые снижают риск заражения инфекцией.Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний рассказали, при посещении каких мест риск заражения коронавирусной инфекцией крайне высок. Не трудно догадаться, что речь идет о тех точках, где находится много людей.Так, стоит быть предельно аккуратными при посещении кинотеатров, офисов, театров, религиозных учреждений, различных концертов и спортплощадок. Разумеется, безопаснее всего вовсе воздержаться от походов в эти места.На улице, наоборот, риск заражения COVID-19 не такой большой. Инфекция может находиться и на поверхностях, но и в этом случае вероятность подхватить коронавирус не высока.Исследователи отметили, что для заражения в организм должны попасть тысячи частиц COVID-19. Чтобы получить положительный анализ на эту инфекцию, нескольких частиц будет недостаточно.Например, во время дыхания в воздух попадают всего 20. Когда переносчик говорит – 200. При кашле – 200 миллионов. Если помещение не проветривать, то частицы будут активны порядка пяти часов.