Сегодня, 15 июня, ровно пять лет, как не стало певицы Жанны Фриске. В связи с печальным событием отец артистки дал интервью.

Сегодня, 15 июня, ровно пять лет, как не стало певицы Жанны Фриске. В связи с печальным событием отец артистки дал интервью.15 июня 2015 года Жанна Фриске умерла после изнурительной борьбы с раком головного мозга. На руках у гражданского мужа артистки остался их двухлетний сын Платон. После смерти певицы мужчина увез ребенка за границу, а затем вся страна узнала о сложных отношениях между Дмитрием Шепелевым и родственниками Жанны Фриске.После того, как убитый горем отец певицы Владимир Борисович прошелся по нескольким шоу, где нелестно отозвался о телеведущем, тот запретил им видеться с Платоном, и даже после того, как тем удалось отсудить право на встречи с мальчиком, они его толком не видят. По их словам, Дмитрий Шепелев чинит всяческие препятствия.Тем не менее, отец Жанны Фриске надеется на то, что все же встретиться с внуком. "Надеюсь, что еще увижу его. Очень скучаю. Я от него первые два месяца после смерти Жанны не отходил", – вспомнил Владимир Борисович. Также он выразил надежду на примирение с Дмитрием Шепелевым. "Натравили, конечно, его на нас. Трудно будет наладить контакт. Но со временем все уляжется. Я не сомневаюсь. Сердце все-таки не камень", – заключил отец артистки.Помнит о скорбной дате и младшая сестра Жанны Наталья Фриске. Она опубликовала фотографию артистки и написала: "5 лет..( не верится((( как быстро летит время😢😢 .. ну нет его!!! Такое чувство, что вот вот позвонишь, или зайдешь в дверь. Моя маленькая💔 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Наталья у себя в "Инстаграм".