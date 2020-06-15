В этом году дочери Олега Табакова и Марины Зудиной исполнилось 14 лет. Наследница знаменитостей растет красавицей и уже получает первые комплименты от поклонников.

В этом году дочери Олега Табакова и Марины Зудиной исполнилось 14 лет. Наследница знаменитостей растет красавицей и уже получает первые комплименты от поклонников.В браке с народным артистом Марина Зудина родила двоих детей: Павла и Марию. Старший ребенок выбрал актерскую карьеру и уже играет в спектаклях Московского театра Олега Табакова и МХТ имени А. П. Чехова. Младшая же пока не определилась со своим будущим.На днях Зудина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте свежие снимки дочери. На фотографиях Мария позирует возле водоема. Девушка запечатлена в белом топе, голубых джинсах с высокой талией и фиолетовых кроссовках."Лето, юность, дача. И какая разница, сколько мне лет, если есть дочь. Она мое продолжение", – написала в соцсети вдова Табакова. Она добавила, что снимки сделала подруга Марии.Кадры оценили пользователи Сети. Они отметили, что девушка очень похожа на свою мать. "Какое счастье иметь детей, видеть в них себя, возвращаться в свою юность, в свое детство, видеть в них свои черты, свои родинки и ямочки", – оставила комментарий одна из поклонниц.12 Июн 2020 в 7:53 PDTНекоторые заявили, что Мария обладает модельной внешностью. Они предположили, что в будущем дочь выйдет на подиум или снимется в рекламе. "Такую нежную красоту рекламодатель воспевает", "Ноги от ушей", "Модель с обложки гламурного журнала", – выразили мнение пользователи.