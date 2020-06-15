В российском сегменте интернета с 19.05.2020 работает новых исследовательский сервис объективной оценки товаров и услуг – RankQuality. Основу стартапа составили опытные товароведы, экономисты широкого профиля, маркетологи, исследователи рынка, веб-разработчики.

В российском сегменте интернета с 19.05.2020 работает новых исследовательский сервис объективной оценки товаров и услуг – . Основу стартапа составили опытные товароведы, экономисты широкого профиля, маркетологи, исследователи рынка, веб-разработчики.Идея и миссия проекта возникли из образовавшегося в Рунете острого потребительского запроса на объективную и точную информацию о широком спектре товаров и услуг, а также доступные простому пользователю инструменты для наглядного сравнительного анализа.Решение актуальных проблем современного потребителяПредставители RankQuality рассказали о том, какие задачи помогает решить сервис и чем он принципиально отличается от подобных, уже существующих решений."В последние несколько лет интернет по большей части превратился из инструмента, помогающего потребителю выбрать товар достойного качества, в едва ли не полную противоположность", – разъясняют представители компании, – "поиск данных даже по базовым запросам вынуждает пользователя сталкиваться с неудобоваримыми объёмами недостоверной, устаревшей на многие годы информации в первых страницах выдачи популярных поисковых систем".Решение, которое предлагает команда RankQuality – это интерактивный онлайн-сервис, где простые инструменты, доступная инфографика в сочетании с глубоко продуманными алгоритмами анализа и ранжирования позволяют пользователю получить быстрый и чёткий ответ – подходит ему тот или иной товар или стоит присмотреть иной вариант.Принципиальная позиция и прозрачность сервисаКоманда RankQuality декларирует собственную незаинтересованность в том, какие результирующие баллы получит тот или иной товар. Этот принцип исходит из самой идеи проекта и всячески подтверждается его полной прозрачностью – пользователь всегда может лично убедиться по доступным и открытым данным в беспристрастности алгоритмов и сервиса в целом.