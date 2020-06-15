Завершение образовательного процесса в школе неизменно сопряжено для выпускников с решением вопроса о своей дальнейшей судьбе.

И здесь в большинстве случаев присутствует твердое желание поступить в ВУЗ, причем, не в абы какой, а тот, что откроет двери в светлое будущее. В собственном городе не всегда есть возможности для реализации такой мечты, поэтому приходится рассматривать варианты в других регионах и даже странах. Одним из направлений, на которое падают взоры многих юношей и девушек, является Чехия, что имеет под собой веские основания. Большого внимания заслуживает хотя бы тот факт, что здесь имеются возможности для получения диплома на бесплатной основе, конечно, при соблюдении ряда условий. Об этом и других моментах подробнее можно узнать на страницах специализированных интернет-проектов, посвященных зарубежному образованию. Мы же рассмотрим самые ключевые составляющие, о которых должен знать каждый выпускник, претендующий на получение высшего образования в Чехии.

Важно понимать, что получить чешское образование без денежных вложений можно лишь в случае знания местного языка. При этом уровень владения речью должен быть достаточно высоким. Освоить необходимый багаж знаний не так уж и сложно с учетом некоторой схожести русского и чешского языков. Свою квалификацию в данном вопросе придется подтвердить официально. Если же нет каких-либо жизненных ресурсов для решения этого момента, можно пройти обучение платно на английском языке. К слову, цены здесь достаточно демократичные относительно других европейских стран, тогда как уровень образования очень высокий: многие местные ВУЗы включены в международные рейтинги лучших заведений.

Поступающим следует приготовиться к сдаче целого списка экзаменов. Так, помимо языковых тестов предстоит сдать испытательные вузовские, нострификационные для подтверждения оценок аттестата и OSP. Последние ориентированы на определение способности к обучению, имеют в своей основе логические задачи и оцениваются в процентах, где значение указывает на то, насколько испытуемый справился с заданиями лучше, чем остальные кандидаты.

Также необходимо заранее понимать, что в Чехии большую часть времени придется учиться самому. Около 70% всей работы носит самостоятельный характер: для этого созданы прекрасные условия, например, в виде огромных библиотек. Интересно и то, что образование здесь работает по кредитной системе, относящейся к большинству европейских стран. Студент может на собственное усмотрение выбирать дополнительные предметы, а для окончания бакалавриата чаще всего требуется набрать сто восемьдесят кредитов.