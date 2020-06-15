Сегодня, 15 июня, должен был состояться развод модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Однако красотка передумала расставаться с мужем.
<a href="https://33live.ru/novosti/15-06-2020-oksana-samojlova-otmenila-razvod-s-dzhiganom.html" target="_blank">Оксана Самойлова отменила развод с Джиганом</a> - Сегодня, 15 июня, должен был состояться развод модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Однако красотка передумала расставаться с мужем.
[url=https://33live.ru/novosti/15-06-2020-oksana-samojlova-otmenila-razvod-s-dzhiganom.html]Оксана Самойлова отменила развод с Джиганом[/url] - Сегодня, 15 июня, должен был состояться развод модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Однако красотка передумала расставаться с мужем.