Осенью Таисия Повалий и Игорь Лихута отметят нефритовую свадьбу – вместе они уже 26 лет. Певица и продюсер кажутся идеальной парой. Но насколько легко быть мужем звезды? Об этом Игорь Лихута рассказал в откровенном интервью.

Осенью Таисия Повалий и Игорь Лихута отметят "нефритовую свадьбу" – вместе они уже 26 лет. Певица и продюсер кажутся идеальной парой. Но насколько легко быть мужем звезды? Об этом Игорь Лихута рассказал в откровенном интервью.Игорь Леонидович, Вас не обижает, когда слышите о себе "муж Повалий", словно нет других заслуг в жизни?Я этим даже горжусь! (смеется). Быть мужем такой роскошной женщины, величайшей, без преувеличения, артистки – такое счастье дается не каждому. Хотя, скажу честно, это еще хорошо, если называют "мужем Повалий". Помню, мы ехали на музыкальный фестиваль в середине 90-х и в списке участников значилось: "Повалий + 1 чел.". Вот этот "1 чел." – я.А помните Ваше знакомство с Таисией?В начале 90-х я был "музыкальным гастарбайтером" – работал ударником в ночных клубах Европы. Три месяца выступаю – месяц провожу с семьей в Киеве. Во время очередной такой передышки дома по телевизору увидел какой-то правительственный концерт, где Тая пела джаз на украинском языке. Джаз, да еще и по-украински, – меня это удивило! Из титров узнал имя артистки и стал искать выходы на нее. Позвонил аранжировщику Анатолию Карпенко, а то и говорит: "Ты что, не знаешь Повалий? Это же феноменальная певица!" Через несколько месяцев я участвовал в съемках новогоднего "огонька". Заявлена там была и Тая. В студии мы познакомились, обменялись телефонами. Через некоторое время я пригласил ее с нами в круиз – работать на пароме. Она категорически отказалась, заявив, что выступает только на большой сцене. Работать мы все равно начали вместе – у Таи не было концертного директора, и я предложил свои услуги. В мае 1993 года поехали в Черновцы на Международный конкурс молодых исполнителей современной украинской эстрадной песни им. Владимира Ивасюка, где Тая получили Гран-при и Первое место. А в июле того же года она стала обладателем первого Гран-при фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".Когда же Ваши деловые и творческие отношения переросли в любовь?В декабре 93-го Тая ушла от мужа, я – от второй жены. И стали вместе снимать однокомнатную квартиру. Самое сложное было – объясниться с детьми. Ведь у нее был 10-летний сын Денис. У меня – 12 летняя дочь Катя и 4-летний сын Никита от предыдущих отношений. Денис не захотел жить с нами. Его "накрутил" и отец, и бабушка. Парень очень переживал.А сегодня как складываются Ваши с ним взаимоотношения?Денис уже и сам папа. Часто приезжает к нас в гости с женой и сыном Демьяном. Он занимается музыкой, а искусство всегда объединяет людей (смеется). Вначале у нас были сложные отношения, не скрою. Но уже давно недомолвки и обиды в прошлом. Он увидел, что у нас в семье все хорошо, что Тая – звезда, которая любима в разных странах, много гастролирует.Вам при этом не обидно, что пожертвовали собственной музыкальной карьеров и стали словно бы в тени знаменитой супруги?Я убежден, что дома должна быть одна звезда, двум светилам будет тесно. Так бы кем я был сейчас? Простым барабанщиком, которых миллионы. А быть мужем Таисии Повалий выпадает шанс далеко не каждому (смеется).Максим Петрович в комедии Грибоедова "Горе от ума" "не то на серебре, на золоте едал; сто человек к услугам". У Вас дома так же?Нет, мы ведем совершенно простую, не звездную жизнь – у нас нет ни золотых унитазов, ни золотых столовых приборов, ни черной икры и лобстеров каждый день. Тая предпочитает каши крупяного завода родного ее города Белая церковь – гречку, перловку, овсянку. Все обязанности в доме у нас распределены. На мне, например, магазины, продукты, техника, бытовая химия. А задача Таи – заниматься творчеством. Хотя она может по настроению приготовить и борщ, и рыбу.Спорить случается?Конечно. Тая может быть не согласна со мной по поводу той или иной песни, концепции клипа или программы. Но я понимаю, что в конечном итоге выступать ей, выходить на сцену ей, дарить людям свои эмоции тоже ей. Поэтому, как правила, уступаю. Я люблю ее уже более четверти века, выучил все привычки, характер, поэтому и научился достигать компромисса в любых вопросах (улыбается).