Роспотребнадзор рекомендует начавшим работать гостиницам и отелям заселять в один номер только членов одной семьи. Если же в одной комнате окажутся незарегистрированные пары, гостинице придется давать объяснения.

Роспотребнадзор рекомендует начавшим работать гостиницам и отелям заселять в один номер только членов одной семьи. Однако президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин разъяснил, когда вместе могут поселиться не только муж с женой и детьми.Согласно рекомендациям ведомства для гостиничного бизнеса, отели должны расселять своих гостей по одному в номере, если они не состоят в браке. Если же в одной комнате окажутся незарегистрированные пары, гостинице придется давать объяснения."Бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — пояснили в Роспотребнадзоре "Российской газете".Между тем президент Российской гостиничной ассоциации заметил, что гостями могут оказаться, например, жених и невеста; они еще не в браке, но жить должны вместе. Кроме того, в один номер могут поселить друзей, которые вместе прилетели, общаются и питаются за одним столом.А еще в рекомендациях Роспотребнадзора есть пункт о сопровождающих лицах, напомнил Ламшин. Гость имеет право поселиться в один номер с сопровождающим, которым может быть кто угодно.По словам главы ассоциации, отели сами будут решать, как им лучше расселить своих гостей.