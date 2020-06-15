Александр Овечкин стал победителем премии NHL Fan Choice Awards. Первое место спортсмену присудили болельщики.

Александр Овечкин стал победителем премии NHL Fan Choice Awards. Первое место спортсмену присудили болельщики.Каждый год в Сети проводится конкурс NHL Fan Choice Awards, номинации которого прямым образом не связаны со спортом. Например, болельщики выбирают самый чувственный момент во время соревнований, лучший костюм на Хэллоуин среди спортсменов, талисманы и прочее.Так, в номинации "GIF-анимация года" одержал победунападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталc" Александр Овечкин. Видео было снято в октябре 2019 года перед матчем регулярного чемпионата с "Торонто". Оператор показывал сидящего на трибуне ребенка и неожиданно в кадре появился Овечкин.Болельщиком момент показался весьма смешным. За GIF-анимацию, которую назвали "Сюрприз от Ови", проголосовали 31,1% болельщиков. За победу в этой номинации также боролись форвард "Колорадо"Габриэль Ландескоги вратарь "Анахайма" Райан Миллер.