Следственный комитет озвучил несколько версий, наиболее вероятные причины крушения – неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности.

Следователи назвали причины крушения катера "Тихий" в Авачинской бухте на Камчатке. Следственный комитет озвучил несколько версий, наиболее вероятные причины крушения – неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности.Ранее сообщалось, что в результате крушения судна в ночь на воскресенье пропали четыре человека. Судно, которое должно было доставить продукты питания к другому судну, обнаружили примерно в 40 километрах от берега. Членов команды ни внутри, ни поблизости не оказалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.Сейчас следователи изъяли документацию у владельца судна – компании "Увгил" и проводят осмотр катера.