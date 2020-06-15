Посадка при сильном ливне в аэропорту крупнейшего города Вьетнама закончилась выкатыванием с взлетно-посадочной полосы. По неустановленной пока причине экипаж не справился с управлением воздушным судном, и лайнер увяз в грунте.

Инцидент с участием пассажирского лайнера компании VietJet Air произошел в воскресенье, 14 июня, в международном аэропорту Таншоннят в Хошимине — крупнейшем городе Вьетнама, расположенном на юге страны.Как сообщают местные СМИ, самолет, выполнявший внутренний рейс VJ322 с острова Фукуок, совершил посадку в условиях сильного дождя. По неустановленной пока причине экипаж допустил выкатывание воздушного судна с полосы – авиалайнер оказался на грунте и застрял в грязи.В результате инцидента обошлось без пострадавших, у лайнера повреждена одна из стоек шасси.Из-за ЧП администрация воздушной гавани была вынуждена закрыть взлетно-посадочную полосу – одну из двух, имеющихся в аэропорту.