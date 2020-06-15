Два самолета Airbus A320 столкнулись во время руления в аэропорту Пулково, на борту воздушных судов находились 94 пассажира и члены экипажа. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, лайнеры получили повреждения.

Люди, находившихся на борту самолета "Уральских авиалиний", столкнувшегося с воздушным судном компании "S7 Airlines", отправлены по месту назначения резервным бортом, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу перевозчика.Напомним, что в воскресенье, 14 июня, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге произошло столкновение двух самолетов – лайнера "Уральских авиалиний", готовившегося к вылету в Калининград, и борта S7, собиравшегося лететь в Иркутск.К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако, судя по кадрам с места ЧП, самолеты получили повреждения, серьезность которых предстоит определить специалистам.Изучением причин инцидента займутся сотрудники Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, которые уже начали проверку по факту столкновения двух Airbus A320, на борту которых находились 94 пассажира и члены экипажей.