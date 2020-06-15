Военные приступили к репетиции Парада Победы, который должен состояться 24 июня в Москве. Несколько сотен участников шествия прошлись по улицам столицы.

Военные приступили к репетиции Парада Победы, который должен состояться 24 июня в Москве. Несколько сотен участников шествия прошлись по улицам столицы.На кадрах, которые появились накануне в Сети, видно, как огромное количество человек идет по Тверской улице. Механики-водители и командиры боевых экипажей следуют по маршруту механизированной колонны, чтобы его запомнить.Свыше 400 единиц военной техники появится на Красной площади в этом году. Машины уже прибыли из подмосковного Алабино и на данный момент находятся на улице Нижние Мневники в Москве. В ближайшие дни военная техника также будет задействована на репетициях.Напомним, Парад Победы должен был состояться традиционно 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса дата проведения мероприятия была перенесена. Лишь в конце прошлого месяца Владимир Путин сообщил, что Парад Победы пройдет 24 июня. Начало в 10:00.Для россиян этот день будет выходным. Вечером состоится праздничный салют.