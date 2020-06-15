Пешая тренировка экипажей боевой техники, участвующей в параде Победы, пройдет в воскресенье, сообщили в Минобороны РФ.

Пешая тренировка экипажей боевой техники, участвующей в параде Победы, пройдет в воскресенье, сообщили в Минобороны РФ.Механики-водители и командиры боевых машин пройдут по пути следования механизированной колонны для изучения маршрута военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны состоятся на Красной площади 17 и 18 июня, а генеральная репетиция — 20 июня, уточняется в сообщении.Традиционный парад в День Победы на Красной площади должен был пройти 9 мая, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на 24 июня. Дата выбрана неслучайно – 24 июня 1945 года на Красной площади прошел исторический парад в честь победы СССР над фашистской Германией.В параде примут участие около 14 тысяч человек, в парадах по всей стране примут участие 64 тысячи человек, сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. Парады пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил. Всех участников парада 24 июня будут регулярно тестировать на коронавирус.