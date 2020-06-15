Екатерина шаврина дала откровенное интервью. Известная артистка рассказала о проблемах в семье.

Екатерина шаврина дала откровенное интервью. Известная артистка рассказала о проблемах в семье.Екатерина Шаврина стала очередной звездной гостьей передачи Тимура Кизякова "Когда все дома". Певица рассказала о своей жизни, в том числе и о частной. Так, она вспомнила, что когда только начинала петь, то приехала пробоваться в Государственный Волжский народный хор, где на нее обратил внимание известный композитор Григорий Пономаренко.Несмотря на то, что Пономаренко был старше Шавриной на 27 лет, у них завязались романтические отношения, которые переросли в брак, правда, незарегистрированный. Позже у них родился сын Гриша. Мальчик рос нелегким ребенком. В каком-то смысле на него повлияла и среда обитания – Екатерина Шаврина отметила, что они жили в неблагополучном районе. В итоге, Григорий связался с плохой компанией и увлекся запрещенными веществами.Когда певица узнала о зависимости сына, для нее это стало ударом. "" – призналась Екатерина Шаврина. Пристрастие наследника могло больно ударить и по работе самой артистки. "Если бы узнали, что с сыном что-то не в порядке, меня бы не выпустили за границу на гастроли. Я должна была в тряпочку молчать и скрывать это все", – сообщила исполнительница.К счастью, сына удалось вовремя спасти – он сумел отказаться от пагубной привычки. "Сейчас у него свой дом и свое хозяйство... Мне просто повезло", – убеждена Екатерина Шаврина. Кстати, отношения с отцом Гриши у артистки продлились недолго. Из-за частых разлук они расстались, но сумели сохранить хорошие отношения. "Я к нему с огромным уважением относилась. Он был для меня царь и Бог. Это даже лучше, чем пылкая горячая любовь. Это выше", – заявила певица.К слову, Екатерина Шаврина все же вышла замуж. Это случилось в 1983 году. Артистка сочеталась браком с музыкантом Григорием Лаздиным. У супругов родились двойняшки Жанна и Элла. Пять лет назад муж Екатерины Шавриной умер.