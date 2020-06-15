Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.

По словам Орейро, оформить гражданство ей предложили, когда она в очередной раз пришла в посольство России в Аргентине. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, не хотела бы я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь, — сказала певица. Сейчас ее заявление находится на рассмотрении.Орейро рассказала, что впервые задумалась о получении российского гражданства после участия в программе Вечерний Ургант в марте 2019 года. Тогда ведущий назвал Орейро самой русской среди иностранок. В ответ та в шутку заявила, что так оно и есть, и президенту Владимиру Путину следовало бы дать ей гражданство.Впервые Орейро выступила в России в 2001 году. С тех пор певица почти каждый год приезжает с гастролями. В России у Орейро есть большой фан-клуб, а сама певица не раз исполняла песни на русском языке.Орейро стала известной благодаря роли в аргентинском телесериале 1998 года Дикий ангел. После этого она записала четыре студийных альбома как певица.За последние годы российское гражданство получили несколько популярных артистов и спортсменов. В 2013 году гражданином России стал французский актер Жерар Депардье, а в 2016 году — американский актер и продюсер Стивен Сигал. Кроме того, российское гражданство в свое время получили американский баскетболист Роберт Джон Холден, южнокорейский конькобежец Виктор Ан и бразильский футболист Марио Фернандес.