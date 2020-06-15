Председатель комитета по бюджетной и налоговой политике ЗС области Михаил Максюков рассказал, как помогут малому и среднему бизнесу выйти из «коронакризиса»

Не секрет, что наша страна - да и весь мир - переживают непростые времена. Из-за пандемии коронавируса люди были вынуждены сидеть дома на самоизоляции, а при выходе на улицу (что по-прежнему нужно делать как можно реже) - носить маски и перчатки, ограничивая контакты и держать социальную дистанцию. Трудно. Но ещё труднее стало сфере услуг и торговли. Если человек просто может пересидеть дома и после того, как болезнь отступит, вернуться к привычной жизни, то магазины, рестораны, кафе, небольшие торговые точки, развлекательные центры и другие бизнес-организации находятся на грани закрытия. Некоторые сумели перестроить дело, наладив, например, бесконтактную доставку, другие из последних сил стараются держаться на плаву. Кому-то для этого пришлось сокращать штат, кто-то платит минимальную заработную плату, понимая, что после выхода из корона-кризиса всё же есть шанс работать по-прежнему и сотрудники важны. Но не всем удаётся самостоятельно справиться с тем, что происходит. Поддержка малому и среднему бизнесу сейчас нужна как никогда.Депутаты Законодательного собрания области, понимая возникшие сложности, разрабатывают всё новые и новые меры поддержки для тех, кто пострадал от «коронакризиса». На майском заседании парламентарии приняли очередной пакет мер. Об этом мы поговорили с председателем комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания области Михаилом Максюковым.Рука помощи- Михаил Юрьевич, пакет мер по поддержке предпринимательства, принятый депутатами, назвали беспрецедентным. Расскажите о них подробнее.- В условиях так называемого коронакризиса ограничительные меры действительно сильно ударили по региональному бизнесу. Для смягчения ситуации был предложен ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Так, по поручению Президента, введены следующие льготы: отсрочка и даже полное освобождение от уплаты налогов за второй квартал этого года, выдача субсидий для предприятий, пострадавших от ситуации с ограничительными мерами, беспроцентное кредитование, а также многие другие виды поддержки. На региональном уровне фракция «Единая Россия», продолжая линию, заданную Президентом, разработала законопроект, который на майской сессии поддержали и приняли депутаты Законодательного собрания области. Этот документ, образно говоря, протягивает руку помощи тем предприятиям, индивидуальным предпринимателям, представителям среднего, малого и микробизнеса, которые испытывают сейчас наибольшие сложности. Этот законопроект стал откликом, в том числе, на обращения от уполномоченного по защите прав предпринимателей Аллы Матюшкиной, Торгово-промышленной палаты, организаций «Опора России», «Деловая Россия», ассоциации работодателей и других представителей предпринимательского сообщества. Их предложения легли в основу разработанного и принятого законопроекта.Его суть в том, что теперь будут снижены ставки по упрощённой системе налогообложения по ряду направлений деятельности. И по системе «доходы минус расходы», и по системе «доходы». Также уменьшаются суммы выплат по патентам. Базовая доходность по широкому перечню видов деятельности тоже сократили в 2 раза. Такими беспрецедентными мерами налоговой поддержки смогут воспользоваться более 15 тысяч ИП и организаций региона.Расширили перечень- Речь идёт только о тех предприятиях, которые попали в список Президента и Правительства как наиболее пострадавшие в период пандемии?- Депутаты решили расширить список видов деятельности, по которым предоставляют льготы, по сравнению с тем, который определили Президент и Правительство. Мы включили в него дополнительно и те, которые свойственны именно нашему региону. Это, например, обрабатывающая промышленность. Расширили список видов деятельности в здравоохранении и других областях. Кроме того, по транспортному налогу - льготы получают те предприятия, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками. Половину ставки для этих предприятий мы уменьшаем, и они смогут почувствовать меры поддержки уже сейчас.В список предприятий внесли и печатные СМИ, которые изначально оставались без поддержки в условиях пандемии. Для них налоговую ставку по «упрощёнке» снизят с 15 до 5% по системе доходы-расходы, а по системе «доходы» - с 6 до 2%. Кроме того, вводим льготы по налогу на имущество для тех организаций, которые снизили арендную плату для предпринимателей на время пандемии.Совсем скоро- Когда этот пакет налоговых льгот заработает?- Он заработает сразу, как будет подписан губернатором, опубликован и вступит в силу принятый закон. Этот пакет мер будет действовать весь 2020 год, то есть даже в те периоды, когда пандемии ещё не было. Льготы на транспортный налог для индивидуальных предпринимателей и вовсе будут действовать с 2019 года, чтобы поддержку они ощутили уже сейчас, а не в следующем году. Добавлю, что 50% льгота на транспортный налог распространяется на грузовые и пассажирские перевозки, включая услуги такси.- Но ведь транспортный налог - это существенная доля доходов в бюджет...- Да, это действительно так. Средства от оплаты транспортного налога напрямую идут в дорожный фонд, из которого финансируется ремонт наших дорог и тротуаров. Но мы постарались сделать так, чтобы бюджет всё-таки пострадал в минимальной степени. Поэтому пока льготы мы предоставили тем предприятиям, где транспорт - основное средство производства и дохода. В своём постановлении депутаты особо обращают внимание, что недополученные доходы местных бюджетов от принятия этих мер должны быть в обязательном порядке компенсированы муниципалитетам из областного бюджета.- Вам как председателю комитета по бюджетной и налоговой политике знакомы проблемы предпринимателей региона. Какие самые глобальные можете назвать?- В первую очередь, это снижение выручки, вызванное падением спроса и ограничительными мерами. Тут стоит уточнить, что это не только те предприятия, которым прямо запретили работать, но и те, у которых в силу сложных обстоятельств работать нормально просто не получалось. Наглядный пример - торговая точка, которая всё-таки имела право на законную деятельность в период пандемии, но торговый центр, где арендовали помещение для работы, был закрыт.