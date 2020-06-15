Злоумышленник, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовался временным отсутствием заявителя в квартире и похитил бронзовую статуэтку...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали подозреваемого в краже бронзового коня.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился житель столицы. По словам заявителя, неизвестный из его квартиры похитил бронзовую статуэтку в виде коня. Ущерб составил 300 тысяч рублей.В результате проведения проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель столицы – сосед потерпевшего. Похищенное изъято.Как установили полицейские, злоумышленник, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовался отсутствием заявителя в квартире и совершил данное противоправное деяние.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22