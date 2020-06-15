Американская экономика начала восстанавливаться после пандемии коронавируса, заявил глава Национального экономического совета США, помощник президента Дональда Трампа Лоуренс Кадлоу.

Американская экономика начала восстанавливаться после пандемии коронавируса, заявил глава Национального экономического совета США, помощник президента Дональда Трампа Лоуренс Кадлоу."Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления", — приводит его слова ТАСС.Кадлоу также предположил, что процесс возобновления экономической активности в стране в ближайшие месяцы, по всей вероятности, ускорится. По прогнозам помощника Трампа, во второй половине года будет зафиксирован "20-процентный экономический рост, а уровень безработицы упадет".В качестве примера "позитивных сигналов", свидетельствующих о восстановлении экономики, Кадлоу привел наблюдающийся рост объемов продаж в магазинах, а также снижение показателей безработицы.Представитель Белого дома признал, что после отмены санитарных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, число случаев заражения в некоторых штатах несколько выросло. Однако, по его мнению, речь не идет о второй волне.Помощник Трампа считает, что в США следует продолжить процесс снятия санитарных ограничений. "Думаю, мы на верном пути", — подчеркнул Кадлоу.