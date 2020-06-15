Касательное столкновение двух воздушных судов произошло в аэропорту Пулково во время руления по полосе. Как сообщают СМИ, самолеты, ставшие участниками инцидента, должны были вылететь в Иркутск и Калининград.

В воскресенье, 14 июня, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге произошел инцидент с участием двух воздушных судов, один из пассажиров обнародовал фото с места ЧП.Как сообщает ТАСС, в воздушной гавани столкнулись самолеты. По данным агентства, касательное столкновение случилось во время руления по полосе.В результате инцидента никто не пострадал, характер повреждений, возможно полученных авиалайнерами, пока не уточняется.По предварительным данным, речь идет о лайнерах, готовившихся к выполнению рейсов в Иркутск и Калининград.Местные СМИ уточняют, что участниками аварии могли стать самолеты компаний "S7 Airlines" и "Уральские авиалинии", однако официального подтверждения этих данных пока не поступало.