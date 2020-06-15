Музыкальный продюсер
считает, что российское гражданство выгодно уроженке Уругвая. Иосиф Пригожин
уверен, что Наталия Орейро сэкономит на налогах.
Музыкальный продюсер
считает, что российское гражданство выгодно уроженке Уругвая. Иосиф Пригожин
уверен, что Наталия Орейро сэкономит на налогах.
По словам продюсера,
России необходимо включать в ряды своих граждан больше зарубежных артистов.
Жители нашей страны – люди гостеприимные. Иосиф Пригожин отметил, что заокеанским
звездам будет выгоднее платить налоги у нас.
"В части малого
предпринимательства у нас есть достойные возможности по налогам", – сказал
музыкальный деятель. В Европе и Америке, считает Иосиф, довольно жесткое
законодательство и поборы.
Пригожин подчеркнул,
что Орейро будет комфортно в Москве. Естественно, знаменитости придется
привыкнуть к тяжелому климату, но взамен она получит возможность двигаться
вперед. Наталию в России все знают и любят.
Напомним, в недавнем
интервью Наталия Орейро сообщила, что Знаменитость ждет, когда ее просьбу рассмотрят. Артистка надеется
на успешный исход дела.
Знаменитость не скрывает,
что с Россией ее связывает многое. Здесь у артистки немало деловых контактов, а
также армия поклонников.
12 Июн 2020 в 1:22 PDT
Отечественные зрители
узнали Наталию Орейро в начале 2000-х, после выхода на экраны сериала "Дикий
ангел". Актриса исполнила главную роль и саундтрек к
теленовелле. Орейро много раз приезжала в Россию на гастроли как
певица.