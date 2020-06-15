Музыкальный продюсер считает, что российское гражданство выгодно уроженке Уругвая. Иосиф Пригожин уверен, что Наталия Орейро сэкономит на налогах.

Музыкальный продюсерсчитает, что российское гражданство выгодно уроженке Уругвая. Иосиф Пригожинуверен, что Наталия Орейро сэкономит на налогах.По словам продюсера,России необходимо включать в ряды своих граждан больше зарубежных артистов.Жители нашей страны – люди гостеприимные. Иосиф Пригожин отметил, что заокеанскимзвездам будет выгоднее платить налоги у нас."В части малогопредпринимательства у нас есть достойные возможности по налогам", – сказалмузыкальный деятель. В Европе и Америке, считает Иосиф, довольно жесткоезаконодательство и поборы.Пригожин подчеркнул,что Орейро будет комфортно в Москве. Естественно, знаменитости придетсяпривыкнуть к тяжелому климату, но взамен она получит возможность двигатьсявперед. Наталию в России все знают и любят.Напомним, в недавнеминтервью Наталия Орейро сообщила, что Знаменитость ждет, когда ее просьбу рассмотрят. Артистка надеетсяна успешный исход дела.Знаменитость не скрывает,что с Россией ее связывает многое. Здесь у артистки немало деловых контактов, атакже армия поклонников.12 Июн 2020 в 1:22 PDTОтечественные зрителиузнали Наталию Орейро в начале 2000-х, после выхода на экраны сериала "Дикийангел". Актриса исполнила главную роль и саундтрек ктеленовелле. Орейро много раз приезжала в Россию на гастроли какпевица.