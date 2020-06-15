Доехать до кафе, пообедать на веранде, а затем отправиться в музей или заглянуть в фотоателье – у жителей Подмосковья все больше вариантов разнообразить свой досуг. О том, какие ограничения снимают в области уже в понедельник, рассказал Михаилу Зеленскому в эфире канала Россия 1 губернатор Андрей Воробьев.

Доехать до кафе, пообедать на веранде, а затем отправиться в музей или заглянуть в фотоателье – у жителей Подмосковья все больше вариантов разнообразить свой досуг. О том, какие ограничения снимают в области уже в понедельник, рассказал Михаилу Зеленскому в эфире канала "Россия 1" губернатор Андрей Воробьев.— Кажется, это что-то из прошлой жизни. Не доставка, не еда навынос, а уже забытый за два месяца ритуал – сесть за столик, выпить кофе или просто пообедать вне дома. С пятницы в Подмосковье открыты летние веранды и кафе и ресторанов. Московская область возвращается к привычной докарантинной жизни, но пока – без шопинга.— Глобально мы не можем пока открыть торговые центры, это нас беспокоит, и мы, в хорошем смысле, "воюем" с главным санитарным врачом, потому что каждый делает свою работу. И главный санитарный врач, почему не дает открыть? Потому что боится распространения коронавируса. В валовом региональной продукте Московской области 25% – это торговля, и для нас, конечно, запустить ее – жизненно необходимо!— Торгово-развлекательные центры в Подмосковье должны заработать 25 июня – пока без фудкортов и кинозалов. На 10 дней раньше, то есть, уже с понедельника, открываются музеи, фотоателье, автошколы и каршеринг. Образовательные учреждения начинают прием. Артисты театров и цирков могут приступить к репетициям. В общем, будет снято большинство ограничений. Закрытыми пока остаются санатории, но и без них отдых в Подмосковье возможен.— Во-первых, сейчас особо никуда не поедешь, везде на карантин попадаешь. Тебе интересно 14 дней сидеть на карантине? Мы стараемся в каждом городе подготовить место для прогулок, для того, чтобы гулять семьей комфортно, безопасно. И мы видим, что людям это очень нравится!— Но вирус никуда не исчез, именно поэтому медики просят пока ограничивать контакты и не забывать о масках в общественных местах.— Тестирование показывает, что 700—750 человек в день мы выявляем. Но, Михаил, и тестирование растет каждую неделю – до 20 тысяч тестирований ПЦР в сутки, плюс ИФА-тесты и плюс экспресс-тесты. Поэтому выявления есть, и, слава богу, большинство переносит болезнь в легкой форме.— Число тяжелых пациентов, которые требуют постоянного наблюдения и экстренной помощи, уменьшается. А потому COVID-стационары могут постепенно возвращаться к обычному режиму работы, возобновляются плановые госпитализации. Но часть коронавирусных больниц, в том числе, временные госпитали в парке "Патриот" и "Крокус Экспо" пока решено сохранить.— Мы действуем по такому географическому принципу: везде – север, юг, запад, восток – есть "ковидные койки", мы их оставляем, чтобы "концы не мотать", чтобы маршрутизация была максимально рациональной, максимально удобной.— С понедельника в Подмосковье открываются стоматологические клиники. Поликлиники уже вернулись к обычному режиму работы, правда, по новым правилам. Вход – только в масках, температурный контроль и получасовой интервал записи к узким специалистам. Помещение нужно обработать после каждого пациента. Вместе с другими сферами к выздоровлению движется и экономика региона, по которой коронавирус нанес сильнейший удар.— Большие деньги были направлены на борьбу с распространением COVID-19: на защитные костюмы, на койки, на кислород, на оборудование, на выплаты тем, кто не мог работать, и тем, кто спасал жизни. Я думаю, что почти в 40—50 миллиардов нам обойдется борьба с COVID в комплексе, и еще столько же мы недополучим налогов. Поэтому здесь очень важно выбрать максимально рациональный путь для того, чтобы инвестировать дальше в инфраструктуру. Это и развязки, и дороги, детские сады, школы, и детская поликлиника.— А впереди – главное событие в жизни страны, которое наше будущее определяет: с 25 июня в Подмосковье начинается голосование по поправкам к Конституции, и нужно обеспечить максимальную безопасность.— Мы сделаем это в максимально комфортном режиме. Те, кто находятся дома, мы придем к ним, а тот, кто захочет прийти на избирательный участок, сможет это легко сделать 1 июля. Мы очень надеемся, что абсолютное большинство жителей Подмосковья найдет время, придет, проголосует за гарантии, за основной закон, за все то, что в нем закрепляется – это и социальные гарантии, и целостность государства, и ценности семьи, и стабильность, которая имеет для нас определяющее значение в это сложное время.