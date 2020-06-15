Гиперзвуковое оружие, которое сегодня есть только у России, в будущем, безусловно, появится и у других ведущих военных мировых держав. С 2018 года ни у кого больше оно не появилось, но Россия будет к этому готова. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью Андрею Кондрашову в программе Вести недели.

Гиперзвуковое оружие, которое сегодня есть только у России, в будущем, безусловно, появится и у других ведущих военных мировых держав. С 2018 года ни у кого больше оно не появилось, но Россия будет к этому готова. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью Андрею Кондрашову в программе "Вести недели"."Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", — заявил глава государства.По словам Путина, сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто: "Скорости такие, что взять их невозможно"."В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие", — сказал он.Свое интервью глава государства дал специально для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России.