Россия с большой симпатией относилась к борьбе афроамериканцев за свои права, но когда это приобретает характер разгула и погромов, в этом нет ничего хорошего, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Россия 1.

Россия "с большой симпатией" относилась к борьбе афроамериканцев за свои права, но когда это приобретает "характер разгула и погромов", в этом нет ничего хорошего, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Я рассчитываю, что фундаментальная основа американской демократии — безусловно, следует признать, что это очень мощное демократическое государство – позволит, даст возможность этой стране выйти из той полосы кризисных явлений, в которых она находится", — сказал президент."Конечно, можно все по-разному понимать, конечно, все могут совершать какие-то неточные шаги, даже ошибки, но если все выстроено и работает как единый механизм, проблем будет меньше и потерь будет меньше чем просто развал управляемости. Это первое, что касается короновируса. Что касается вещей, связанных с отношениями между белым населением и афроамериканцами. Ну, это известная проблема, давняя проблема Соединенных Штатов. Мы всегда – и в Советском Союзе, и в современной России — с большой симпатией относились к борьбе афроамериканцев за свои естественные права. Всегда! Мартин Лютер Кинг, Анджела Дэвис. Припомните, в Советском Союзе портреты по всей стране висели. Это было всегда", — подчеркнул Путин."Но когда это приобретает даже на фоне совершенных преступлений элемент такого радикального национализма, экстремизма, то ничего хорошего здесь ожидать не приходится. И если борьба за естественные права, законные права приобретает характер разгула и погромов, то я здесь ничего хорошего для государства не вижу. Этого мы никогда не поддерживали", — добавил он.Фрагменты большого интервью президента будут показаны 14 июня, в 22:00 на телеканале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин". Это первое интервью главы государства за время пандемии, он дал его в Кремле.