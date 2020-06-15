Россия сегодня чувствует себя на международной арене уверенно как никогда - в том числе благодаря своей армии и оружию. О том, на что опирается эта уверенность, российский президент Владимир Путин рассказал в интервью Андрею Кондрашову в программе Вести недели.

Россия сегодня чувствует себя на международной арене уверенно как никогда — в том числе благодаря своей армии и оружию. О том, на что опирается эта уверенность, российский президент Владимир Путин рассказал в интервью Андрею Кондрашову в программе "Вести недели".По словам главы государства, после распада Советского Союза началась "энергичная попытка переделать мир под себя теми, кто посчитал себя победителями в холодной войне". Они начали перекраивать мир, пренебрегая сложившимися нормами международного права."Ясно было, совершенно очевидно, что эта трансформация будет тем болезненнее для нас, чем слабее мы будем", — говорит Путин.По его мнению, в России с тех пор было многое сделано и в сфере развития ядерного оборонного комплекса, где у нашей страны сохраняется примерный паритет с США, и в сфере традиционных вооружений. При этом в перспективных разработках в сфере ядерного оружия Россия, безусловно, является лидером, а традиционный потенциал, имеющийся на вооружении, у нас не просто модернизируется — вводятся новые комплексы. По этому показателю мы сегодня — номер один в мире, говорит президент."Вот вы меня спросили: а как можно было предвидеть? А что же, как будет складываться ситуация? А что же здесь было трудного, если Соединенные Штаты объявили о том, что они выходят из Договора по противоракетной обороне? Значит, нам нужно было, исходя из этого, строить свои планы, обеспечить безусловную безопасность страны, России", — поясняет он.Свое интервью глава государства дал специально для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России. В нем Путин также анонсировал средство борьбы с гиперзвуковым оружием.Сейчас такое оружие есть только у России, но в будущем оно, безусловно, появится и у других ведущих военных держав мира. По словам президента, Россия будет к этому готова.