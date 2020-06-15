12 июня, в День России, мы всегда вспоминаем и яркий эпизод в противостоянии РФ и стран НАТО в Косово. 12 июня 1999 года стремительный марш-бросок наших десантников позволил неожиданно для натовцев занять аэропорт Слатина.

12 июня, в День России, мы всегда вспоминаем и яркий эпизод в противостоянии РФ и стран НАТО в Косово. 12 июня 1999 года стремительный марш-бросок наших десантников позволил неожиданно для натовцев занять аэропорт Слатина. Это была ключевая точка на территории Югославии — страны, которую к тому времени только что разбомбила натовская воздушная армада численностью более тысячи самолетов.Все подробности того отважного марш-броска на опережение ввода сухопутных сил НАТО до сих пор остаются неизвестны. Однако многое прояснило интервью президента Путина моему коллеге Андрею Кондрашову. Глава государства дал его специально для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России. Фильм еще монтируется, но важный фрагмент мы уж покажем.Об этом событии сняли художественный фильм только 20 лет спустя – "Балканский рубеж". Хотя рубеж этот был не просто балканский. Стремительный и неожиданный для всего мира марш-бросок для российских миротворцев в Косово и захват столичного аэропорта Слатины стал рубежом между нашей пьяной влюбленностью в Запад и отрезвлением после того, как силы НАТО начали бомбить Югославию весной 1999-го. Цель — оторвать Косово."Тысячи жертв, тысячи погибших, десятки тысяч раненых. Вот здесь было здание, главное здание Генштаба Сербии, а напротив – здание Министерства обороны. И вот, когда бомбили, были крылатые ракеты, которые сверху падали на это здание. Люди были здесь. Люди находились и в зданиях, и около них. На этих газонах лежали жертвы этих бомбардировок", — вспоминает Ненад Попович, министр инноваций и техразвития.Истинную политику Запада в те дни проиллюстрировал Клинтон. Милошевич просит Ельцина срочно поставить ему новейшие системы ПВО С-300. Но Ельцин отказывает, рассчитывая, что Клинтон, друг Билл, приостановит бомбардировки по просьбе Москвы. Собственно, с этим Ельцин и звонит Клинтону. "Важно, чтобы воздушные налеты были приостановлены. Милошевич настаивает на том, чтобы мы поставили в Югославию зенитную систему С-300, но мы не отдадим ему эту систему, ты можешь быть уверен на этот счет", — сказал Ельцин. Короче, Клинтон продолжил бомбить, а Ельцин сдал Югославию.И вдруг наши войска неожиданно появляются в Косово, да не просто в Косово, а берут под свой контроль столичный аэропорт. Он же — главный военный аэропорт под Приштиной. За несколько часов до того, как его рассчитывали захватить силы НАТО. Это был молниеносный марш-бросок российского батальона из Боснии и Герцеговины."Русская армия пришла в аэропорт Слатина, где я в то время находился. Нас, сербских солдат-резервистов, здесь было немного. И мы, конечно, обрадовались появлению русских. Мы им помогали", — вспоминает Живорад Лазич, один из бывших резервистов Югославской народной армии."Мы моментально оцепили аэродром, выставили посты. И был такой даже эпизод, когда английский танк подошел к посту, солдат с гранатометом стоял, и он говорит: "Господин капитан, вход запрещен, пост", — рассказал Георгий Шпак, экс-командующий ВДВ РФ, генерал-полковник в отставке.Английский офицер заявил, что это британский сектор ответственности. Но когда был послан домой в третий раз, решил взять русский КПП силой."Он говорит: "Пробуйте". И дает команду солдату: "Рядовой Иванов, с колена, прицел 7, под башню, заряжай". Солдат становится на колено, досылает гранату в ствол и прицеливается в танк. Капитан ругнулся, круто повернулся, сел в танк, развернулся и уехал. Мне потом рассказывали очевидцы, что генерал-лейтенант, англичанин, который руководил операцией, отказался выполнять приказ свыше о захвате аэродрома Сивэй. Он сказал: "Я никогда не буду виновником Третьей мировой войны". Это достоверный факт", — отметил Георгий Шпак.Но как могло такое быть? Кто дал приказ увезти из-под носа НАТО ключевой аэропорт Косово? Кем и как принималось такое решение?"Как оно принималось, могу сказать. Я был тогда секретарем Совета безопасности. Ко мне пришел начальник Генерального штаба, тогда — генерал Квашнин. И он мне сказал о том, что есть такая идея — захватить этот аэропорт. На вопрос, зачем, он ответил: ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет чем торговаться. Знаю, что он не рискнул это согласовывать с высшими должностными лицами, в том числе и в Министерстве обороны, но это было сделано", — сказал Владимир Путин.По факту именно Путин стал тем самым должностным лицом, который, если и не приказал, приказывать со своей позиции он тогда не мог, то уж точно благословил идею начальника Генштаба Квашнина. Путин, уточним, тогда совмещал две должности — директора ФСБ и секретаря Совета безопасности. Ельцин к тому времени уже подыскивал себе преемника.Во власти тогда наблюдался паралич воли. Была парализована и сама система принятия решений. Тотальное рассогласование между политиками, дипломатами и военными. Именно в этот момент появились люди, готовые и способные брать на себя ответственность. Генерал армии Анатолий Квашнин приходит с дерзкой идеей взять Слатину, ключевую взлетно-посадочную полосу в Косово, приходит именно к Путину."Со мной он на этот счет разговаривал и спрашивал мое мнение. А я ему так и сказал: если ты это считаешь целесообразным, так и делай", — рассказал Владимир Путин.И мы видим, что Путин уже тогда на примере Приштины, продемонстрировал, сколь важны воля и решимость в политике и как можно играть, не имея в колоде, казалось бы, ни одного козыря.Так уж случилось, что именно в те часы, когда наши десантники заправляли до горловины свои бронетранспортеры для дерзкого броска на Приштину, в Москву прилетел заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт."Я приехал в Кремль на встречу с Владимиром Путиным, с секретарем Совета безопасности. Я поразился, сколь ненавязчиво его ощущение самообладания и уверенность в себе. Внешне он очень отличался от руководства страны — невысокий, худощавый и физически развитый. Остальные были выше его, а большинство на вид — перекормленные. Путин излучал управленческую компетентность, способность добиваться результатов без суеты и лишних трений. Он слушал с вниманием столь же расчетливым, сколь и вежливым. Мне, как и остальным, он давал понять, что проделал домашнюю работу и прочел мое досье от разведслужб. С одной стороны, это лестно ("я вас знаю"). С другой, — нервирует ("я все про вас знаю")", — вспоминал Тэлботт."Я уверен, что бомбардировки 1999 года были только полигоном для того, чтобы попробовать, как эти действия будут происходить в Сербии, чтобы завтра, может быть, такие действия начать и в России. Я уверен, что после бомбардировок Сербии следующим они бомбили бы вас. Я уверен в этом, — подчеркнул Ненад Попович.- Если бы мы тогда жестко не продемонстрировали готовность защищать свои интересы за пределами России, то мы могли бы оказаться следующей мишенью, как вы думаете?- В политике нет сослагательного наклонения. Этого не случилось, и слава Богу, — подчеркнул Владимир Путин.Не случилось, благодаря нашим Вооруженным силам и благодаря людям с такими характерами, которые позволили совершить тот бросок на Приштину. Квашнин, кстати, осенью 1999-го получает Звезду Героя России.Казалось бы, Приштина — локальная история, но по-человечески многое объясняет. Поэтому-то у России сегодня уже совершенно иной международный статус. И если кто-то на Западе еще страшится себе в этом признаться, то президент Франции Макрон, тот, что не стесняется говорить про смерть мозга НАТО, прямо заявляет, что будущее Франции и всей европейской цивилизации зависит от отношений с Россией.- Есть люди, которые хотят, чтобы Россия была сильной и процветающей, хотят, чтобы такой фактор в мире, в мировых делах, существовал, как Россия. Считают, что если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, мир был бы хуже и опаснее. Таких людей очень много, — отметил Владимир Путин.Россия на международной арене чувствует себя как никогда уверенно, в том числе благодаря своей армии и оружию.Как работает новое российское оружие, всему миру показали уже в реальных боевых условиях. И это уже не Приштина ради политической победы, это Сирия — ради спасения целых цивилизаций от терроризма."Когда Советский Союз прекратил существование, началась энергичная попытка переделать мир под себя теми, кто посчитал себя победителями в холодной войне. Начали, по сути, пренебрегая сложившимися нормами международного права, перекраивать мир. Ясно было, совершенно очевидно, что это трансформация будет тем болезненнее для нас, чем слабее мы будем. Мы действительно многое сделали, — сказал Путин. — И в сфере развития ядерного оборонного комплекса у нас примерный паритет с Соединенными Штатами сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Но и традиционный имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире. Вот вы меня спросили, а как можно было предвидеть, как будет складываться ситуация? А что же здесь было трудного, если Соединенные Штаты объявили о том, что они выходят из Договора по противоракетной обороне. Значит, нам нужно было, исходя из этого, строить свои планы, обеспечить безусловную безопасность России. Я всегда говорю и сейчас могу повторить, что ведущие военные державы мира, безусловно, будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 2018 года так ни у кого это оружие не появилось. Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, у нас, с большой долей вероятности, появится средство борьбы с этим оружием".- То есть мы уже научимся эти гиперзвуковые ракеты сбивать?- Сегодня их никто не берет. Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз, с большой степенью вероятности у нас средства борьбы с гиперзвуковым оружием появятся к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие.