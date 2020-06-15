В Санкт-Петербурге состоялось заседание суда по делу о жестоком убийстве аспирантки Анатсасии Ещенко. Историк-доцент Олег Соколов, который не только отнял жизнь у бывшей возлюбленной, но и ..

В Санкт-Петербурге состоялось заседание суда по делу о жестоком убийстве аспирантки Анатсасии Ещенко. Историк-доцент Олег Соколов, который не только отнял жизнь у бывшей возлюбленной, но и расчленил ее тело, после чего попытался избавиться от улик, выступил с речью, передает "". Он заявил, что до трагедии ему поступало много угроз от поклонников другого историка – Евгения Понасенкова. Возможно, намекнул он, это частично повлияло на нервное состояние и привело к столь печальным итогам.