Футболисты Реала обыграли Эйбар в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча, проходившая на поле стадиона Альфредо ди Стефано в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу сливочных.

Футболисты "Реала" обыграли "Эйбар" в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча, проходившая на поле стадиона "Альфредо ди Стефано" в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу "сливочных".У победителей встречи голами отметились Тони Кроос, Серхио Рамос и Марсело, забившие на 4-й, 30-й и 37-й минутах соответственно, а в составе "оружейников" единственный мяч на 60-й минуте забил Педро Бигас."Реал" с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Эйбар" расположился на 16-й строчке, имея в активе 27 очков. В следующем туре чемпионата Испании мадридцы 18 июня примут "Валенсию", а подопечные Хосе Луиса Мендилибара днем ранее дома сыграют с "Атлетиком".Напомним, рестарт Ла Лиги состоялся в четверг, 11 июня. Испания стала второй из европейских стран, кто возобновил матчи чемпионата страны. Ранее это сделала Германия. Турнир был прерван в начале марта из-за угрозы распространения коронавируса.