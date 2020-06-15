Многие знаменитости признаются, что на карантине набрали несколько килограммов. Малоподвижный образ жизни и вредная пища сказались на их фигурах. А вот Анастасия Стоцкая, напротив, решила привести себя в порядок.

Многие знаменитости признаются, что на карантине набрали несколько килограммов. Малоподвижный образ жизни и вредная пища сказались на их фигурах. А вот Анастасия Стоцкая, напротив, решила привести себя в порядок.Анастасия Стоцкая в своем инстаграм-аккаунте рассказала, что режим самоизоляции для нее был насыщенным – она занималась спортом и готовилась к новым проектам. Предстоящая работа мотивировала певицу сбросить несколько килограммов.Она показала поклонникам снимок, на котором запечатлена лежа на гимнастическом коврике. Таким образом певица продемонстрировала фигуру. На Анастасии надеты короткие шорты, красная майка и солнцезащитные очки. В кадр также попала трехлетняя дочь Стоцкой Вера.Несмотря на то, что процесс похудения еще продолжается, знаменитость уже довольна результатом. Ей осталось сбросить три-четыре килограмма. Певица гордится тем, что взяла себя в руки и не перестала заниматься физическими упражнениями."Конечно, сама себя не узнала. В том смысле, что самодисциплиной вообще не отличаюсь", – написала Анастасия.14 Июн 2020 в 4:43 PDTНапомним, недавно новой фигурой Николай Басков. В эфире "Вечернего Урганта" артист демонстративно распахнул пиджак и сообщил, что за последние несколько месяцев ему удалось заметно похудеть.