В ближайшее время на
видеосервисе Start выйдет новый отечественный сериал Вампиры средней полосы.
Одну из главных ролей в картине исполнил Михаил Ефремов.
В ближайшее время на
видеосервисе Start выйдет новый отечественный сериал "Вампиры средней полосы".
Одну из главных ролей в картине исполнил Михаил Ефремов.
Актер сыграл главу
древнего рода вампиров – деда Славу. В пилотной версии теленовеллы этого персонажа
воплощал Юрий Стоянов.
В сериале "Вампиры
средней полосы" снялась Татьяна Догилева. Артистка перевоплотилась в
хранительницу свода законов, который обязаны соблюдать все упыри.
Следователя Анну
сыграла актриса Екатерина Кузнецова. Героиня расследует череду страшных убийств
– в телах погибших практически не осталось крови. Также в съемках картины
участвовали: Ольга Медынич, Александр Устюгов, Дмитрий Лысенков.
Напомним, сериал "Вампиры
средней полосы" расскажет о жизни кровососущих существ. Клан упырей живет в
Смоленске. Семейство не вредит обычным людям.
Однажды в лесу находят
тела. Экспертам удается установить, что умершие обескровлены. Мирная жизнь
вампирского клана меняется.
23 Фев 2020 в 8:42 PST
Сериал "Вампиры средней
полосы" снят в жанре детективной комедии. Режиссером ленты выступил Антон
Маслов. Он работал над такими теленовеллами как: "Фитнес", "ИП Пирогова", "Отель
Элеон" и другими.
Напомним, актер Михаил Ефремов
вот уже почти неделю не сходит со страниц прессы. на одной из московских улиц. Автомобиль, за рулем которого находился
Ефремов, не вписался в поворот и влетел в ВАЗ. Водитель фургона скончался. Против
актера завели уголовное дело. Авария стала резонансной из-за того, что в момент
столкновения знаменитость находилась в состоянии наркотического и алкогольного
опьянения.