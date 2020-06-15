В ближайшее время на видеосервисе Start выйдет новый отечественный сериал Вампиры средней полосы. Одну из главных ролей в картине исполнил Михаил Ефремов.

В ближайшее время навидеосервисе Start выйдет новый отечественный сериал "Вампиры средней полосы".Одну из главных ролей в картине исполнил Михаил Ефремов.Актер сыграл главудревнего рода вампиров – деда Славу. В пилотной версии теленовеллы этого персонажавоплощал Юрий Стоянов.В сериале "Вампирысредней полосы" снялась Татьяна Догилева. Артистка перевоплотилась вхранительницу свода законов, который обязаны соблюдать все упыри.Следователя Аннусыграла актриса Екатерина Кузнецова. Героиня расследует череду страшных убийств– в телах погибших практически не осталось крови. Также в съемках картиныучаствовали: Ольга Медынич, Александр Устюгов, Дмитрий Лысенков.Напомним, сериал "Вампирысредней полосы" расскажет о жизни кровососущих существ. Клан упырей живет вСмоленске. Семейство не вредит обычным людям.Однажды в лесу находяттела. Экспертам удается установить, что умершие обескровлены. Мирная жизньвампирского клана меняется.23 Фев 2020 в 8:42 PSTСериал "Вампиры среднейполосы" снят в жанре детективной комедии. Режиссером ленты выступил АнтонМаслов. Он работал над такими теленовеллами как: "Фитнес", "ИП Пирогова", "ОтельЭлеон" и другими.Напомним, актер Михаил Ефремоввот уже почти неделю не сходит со страниц прессы. на одной из московских улиц. Автомобиль, за рулем которого находилсяЕфремов, не вписался в поворот и влетел в ВАЗ. Водитель фургона скончался. Противактера завели уголовное дело. Авария стала резонансной из-за того, что в моментстолкновения знаменитость находилась в состоянии наркотического и алкогольногоопьянения.