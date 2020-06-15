Наталья Штурм считает, что адвокату семьи водителя, который погиб в ДТП по вине Михаила Ефремова, не нужно усугублять и без того ужасную ситуацию. Певица вновь защитила артиста.

Наталья Штурм считает, что адвокату семьи водителя, который погиб в ДТП по вине Михаила Ефремова, не нужно усугублять и без того ужасную ситуацию. Певица вновь защитила артиста.Несколько дней назад Михаил Ефремов опубликовал видеообращение, в котором признался – он не знает, как жить дальше. Очевидно, карьера артиста подошла к концу. Но искупить свою вину он еще может, считает Наталья Штурм. Правда, для этого необходимо сбавить обороты адвокату семьи погибшего водителя Сергея Захарова.Певица обратилась к юристу Александру Добровинскому, который представляет интересы потерпевшей стороны в суде, и попросила его "не подливать масло в огонь". Наталья уверена, что семья погибшего беспрекословно следует советам своего адвоката – отказывается от помощи Ефремова, не принимает извинения.По мнению Штурм, Михаилу Олеговичу нужно дать шанс искупить свою вину. Например, семье Захарова необходимо принять финансовую помощью от Ефремова, потому что "гонорары с передач ток-шоу быстро кончатся, а жить на что-то надо"."Это не гуманизм. Это здравый смысл. Михаил должен этой семье. <...> Не милуйте, но и не добивайте", – написала Наталья в своем инстаграм-аккаунте.12 Июн 2020 в 2:36 PDTНапомним, 8 июня в центре Москвы произошло смертельное ДТП. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего автомобиля и помчался по вечернему городу. На Садовом кольце актер выехал на встречную полосу и врезался в небольшой грузовой автомобиль. Водитель фургона скончался от полученных травм спустя несколько часов.Таганский суд Москвы решил, что Михаил Ефремов должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие. Актер признал свою вину. В суде рассматривать дело по существу будут, вероятно, в августе.