Литовская актриса поделилась неприятной историей. Ингеборга Дапкунайте рассказала, что стала жертвой сексуальных домогательств.

Литовская актриса поделилась неприятной историей. Ингеборга Дапкунайте рассказала, что стала жертвой сексуальных домогательств.В прошлом году в Голливуде разгорелся скандал вокруг Кевина Спейси. Несколько мужчин сообщили, что американский актер пытался склонить их к половому акту. Причем один из потерпевших заявил, что на тот момент он был несовершеннолетним.Против артиста возбудили уголовное дело, однако в октябре расследование было прекращено из-за смерти одного из истцов. Эта история сильно ударила по репутации Спейси. С ним отказались работать многие коллеги, в итоге актер лишился роли в сериале "Карточный домик".Однако были и те, кто поддержал звезду. Среди них оказалась и ИнгеборгаДапкунайте. В эфире программы "Однажды" на НТВ актриса призналась, что не хочет судить коллегу. Оценивать такие вещи – неблагодарное дело. Она призвала людей быть терпимее к Спейси.13 Июн 2020 в 11:28 PDTДапкунайте призналась, что в прошлом тоже стала жертвой сексуальных домогательств, однако через некоторое время забыла о случившемся. "Со мной такое бывает: память стирает неприятности", – пояснила знаменитость. Она добавила, что не помнит имени обидчика.Кроме того, Дапкунайте рассказала, что ее актерский путь был непростым. Она мечтала, чтобы ее хотя бы пригласили на пробы. "Мне тогда было все равно, что играть", – вспомнила актриса. Благодаря упорству ей удалость добиться больших успехов.