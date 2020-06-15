12 московских КТ-центров, где проходила диагностика пациентов с подозрением на коронавирус, вновь начинают плановые приемы. Кроме того, открываются медучреждения, уже не связанные с COVID-инфекцией. О возобновлении жизненно важных проектов, печальной статистике мая и шторме, который уже позади, Сергей Собянин рассказал в интервью России 1.

12 московских КТ-центров, где проходила диагностика пациентов с подозрением на коронавирус, вновь начинают плановые приемы. Кроме того, открываются медучреждения, уже не связанные с COVID-инфекцией. О возобновлении жизненно важных проектов, печальной статистике мая и шторме, который уже позади, Сергей Собянин рассказал в интервью "России 1".Уникальный по оснащению Центр хирургии верхних конечностей создан на базе больницы имени Юдина. В одном из отделений провели капитальный ремонт, установлены современные койки, высокотехнологичное оборудование. Здесь будут оказывать и экстренную помощь, и плановую. Первых пациентов примут уже этим летом."Создание такого высокоспециализированного центра, я думаю, поможет вернуть к полноценной жизни очень много людей, которые получили травмы, травмы, которые, может быть, несовместимы с их сегодняшней профессией. Это очень и очень важно, — подчеркнул Сергей Собянин. — В этом корпусе уже есть все для того, чтобы оказывать самую высокотехнологичную помощь".Больница имени Юдина — крупнейший стационар на юге столицы, одна из первых клиник, вступивших в борьбу с COVID-19. И пока здесь продолжат оказывать помощь пациентам с коронавирусом. Пандемия постепенно отступает, однако по-прежнему приходят данные о новых заразившихся. Статистика летальности за май ожидаемо высокая. Май был, пожалуй, самым тяжелым месяцем, и это было очевидно, потому что пик заболеваемости пришелся на конец апреля — начало мая, отмечает Собянин. В Москве умерли 5 тысяч 200 человек – это действительно большая цифра. Из низ 2700 умерли непосредственно от COVID, когда коронавирус был непосредственной причиной. Еще какая-то часть умерли от того, что COVID спровоцировал хронические болезни. Остальные умерли по другим причинам, но у них был тест на COVID."Вопрос не только в статистике или в количестве смертей – каждая смерть это трагедия, это боль людей, которые пережили утрату родных и близких. Я соболезную, это действительно большое горе", — сказал мэр Москвы.Москва, развернув мощную госпитальную сеть, оказывает помощь всем без исключения, кто попал в такую ситуацию. Московские врачи сражались за каждого пациента, независимо от возраста и тяжести хронических заболеваний. Причем, главное – не только вылечить, главное — вообще не допустить до такого тяжелого состояния пациента. "Около 200 тысяч, которых мы наблюдаем, и которых лечат, если у них появляются какие-то специфические симптомы, то подавляющее большинство не переходит в категорию тяжелых больных. Большинство, которое попадает в московские клиники с осложнениями, занимались либо самолечением, либо не наблюдались в амбулаторной сети, не обращались к врачу. За время пандемии спасены 65 тысяч человек — это большая цифра, напомнил Собянин.На этой неделе в Москве открылись салоны красоты и парикмахерские, был отменен режим самоизоляции и электронные пропуска. Москвичам разрешили гулять без ограничений. Но чтобы столица окончательно вернулась к привычной жизни, потребуется не меньше двух месяцев. Дальнейшие этапы снятия ограничений – это 16 июня, 23 июня. А целый ряд ограничений, в том числе, свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия – "уйдут" уже на июль. При этом московские власти продолжат мониторить ситуацию: если будет ухудшаться, сроки снятия ограничений отодвинут, если сохраняется, будут разрешать и, соответственно, все больше и больше возвращаться к нормальной жизни.Пандемия сказалась и на крупных городских проектах, таких как строительство метро, дорог и реновации. Некоторые стройки пришлось на время заморозить.Плюс еще целый ряд подрядчиков, которые поставляли комплектующие материалы, в то время не работали, заводы стояли. "Но я надеюсь, что до конца года мы все-таки основные объемы наверстаем, а то, что не наверстаем, наверстаем в следующем году. По крайней мере, мы все ограничения сняли — и по финансированию, и по разрешению на строительство", — рассказал Собянин о строительной отрасли столицы.Новые послабления не означают, что вирус отступил. Ношение масок, а в общественном транспорте и помещениях – еще и перчаток, остается необходимой мерой. Москвичам рекомендуют избегать мест скопления людей. Но портале Mos.ru заработал сервис, который показывает загруженность столичных парков. С помощью него можно планировать прогулки, чтобы не подвергать себя лишнему риску.